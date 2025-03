Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Mainwangen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer und Sozia bei Unfall auf der Eschbachstraße verletzt (23.03.2025)

Mühlingen, Mainwangen (ots)

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der Eschbachstraße verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Malaguti Motorrad in Begleitung einer 23-Jährigen auf der Eschbachstraße in Richtung Hauptstraße. In einer Rechtskurve kam der Fahranfänger von der Straße ab und touchierte den Randstein. Infolge dessen stürzte der junge Biker, schlitterte über den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne, an der das Zweirad schließlich liegen blieb. Der 18-Jährige geriet dabei unter seine Maschine und musste mit Hilfe seiner Sozia und einer Zeugin darunter befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten jungen Mann in eine Klinik. Die 23-Jährige erlitt leichtere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Um das nicht mehr fahrbereite Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

