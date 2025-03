Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer übersieht Radler - 7-Jähriger bei Unfall verletzt (22.03.2025)

Singen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Kind bei einem Unfall am Kreisverkehr Überlinger Straße/Berliner Straße am Samstagabend. Ein 74-jähriger Chrysler-Fahrer übersah den auf dem Radweg fahrenden 7 Jahre alten Jungen und erfasste ihn. Der Bub stürzte, verletzte sich jedoch nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Cherokee entstand durch den Zusammenstoß geringer Schaden.

