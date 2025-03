Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dingelsdorf, Lkr. Konstanz) Mann infolge einer Verpuffung schwer verletzt (23.03.2025)

KN-Dingelsdorf (ots)

Infolge einer Verpuffung ist ein Mann am Sonntagnachmittag im Mühlbachweg schwer verletzt worden. Der 55-Jährige befüllte einen Ofen mit Ethanol, woraufhin es beim Entzünden des Brandmittels zu einer Verpuffung kam. Dadurch erlitt der Mann schwere Verbrennungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik. In der Wohnung, die weiterhin bewohnbar war, entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Feuerwehren aus Konstanz und Litzelstetten waren mit rund 30 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst mit Notarzt, Rettungswagen und Rettungshubschrauber.

