Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Güterstraße - Polizei sucht Zeugen! (23.03.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der Güterstraße ereignet hat. Gegen 16.20 Uhr war ein 61-jähriger Opel Astra-Fahrer von der MTB-Tankstelle kommend in Richtung Georg-Fischer-Straße unterwegs. Auf Höhe kurz vor dem Anwesen Nummer 23 kam ihm ein schwarzer Kleinbus entgegen der soweit mittig fuhr, dass der 61-Jährige nach rechts auswich, um eine Kollision mit dem Mini-Bus zu verhindern. Infolge dessen touchierte er jedoch einen am Fahrbahnrand geparkten BMW mit Schweizer Kennzeichen, der sich durch den Aufprall wiederum auf einen davorstehenden Kleinlaster schob. Der Unbekannte mit dem Klein-Bus fuhr anschließend einfach weiter.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell