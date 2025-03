Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen

Am 22. März schlossen die in der Grundausbildung befindlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden nach nunmehr zwei Jahren ihre Grundausbildung erfolgreich ab. Erleichterung machte sich am Samstagnachmittag bei den Teilnehmern breit, als die Ergebnisse aus der theoretischen Prüfung und den praktischen Überprüfungen bekannt gegeben wurden. Insgesamt waren 16 Angehörige aus den Einheiten Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn und Wenden zum Lehrgangsabschluss bzw. zu den Überprüfungen angetreten. Am Ende hieß es 16:0 und alle Teilnehmer beendeten ihren Truppmann Modul 4 Lehrgang erfolgreich. Mit dem erfolgreichen Bestehen des vierten Moduls endete die insgesamt auf 160 Stunden ausgelegte Truppmann Ausbildung. Das aufgestellte Lehrgangsprogramm gestaltete sich an insgesamt vier Samstagen äußerst abwechslungsreich. Anfänglich gehörte zu dem hauptsächlich praktischen Teil der Ausbildung ein Theorieblock. Hier wurden zunächst die Grundsätzen der Technischen Hilfeleistung, der Mechanik und die Besonderheiten der immer moderneren PKW Technik unterrichtet. Im Anschluss an die Theorie wurden die Teilnehmer durch Lehrgangsleiter Hauptbrandmeister Stefan Kahler und seinem Ausbilderteam im Bereich der Praxis unterrichtet. Es wurde unteranderem der Umgang mit Greifzug, Motorkettensäge und schwerem technischen Gerät geschult, bevor das erlernte in mehreren Übungsszenarien angewandt werden konnte. Durch die in Gerlingen ansässige Firma Dietrich GmbH war es möglich, an verschiedenen Tagen auf dem Betriebsgelände mehrere Unfallszenarien mit verunfallten PKWs darzustellen, um den Umgang mit den geschulten Geräten zu üben.

