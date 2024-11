Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall durch Eile ?

Im falschen Moment hat ein Autofahrer am Samstag in Biberach überholt.

Der 20-Jährige fuhr kurz vor 21 Uhr mit seinem Audi SUV von der Consultengasse kommend in Richtung Marktplatz. Vor ihm war eine 47-Jährige mit ihrem BMW SUV unterwegs. Die Fahrerin fuhr wohl langsam. Deshalb setzte der Audi-Fahrer zum Überholen an. Im gleichen Moment lenkte die BMW-Fahrerin nach links, um in eine Parklücke einzufahren. Das erkannte der 20-Jährige offenbar nicht. Der Audi stieß mit dem BMW zusammen und wurde nach links abgebwiesen. In der weiteren Folge streifte der Audi einen geparkten VW eines 36-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Audi und BMW auf jeweils 7.000 Euro, den am VW auf rund 5.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

