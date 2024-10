Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgänger in Erle schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger am Donnerstag, 10. Oktober 2024, in Erle wurde ein 16-Jähriger schwer verletzt.

Ein 27-jähriger Gelsenkirchener bog mit seinem Auto gegen 7.20 Uhr von der Auguststraße links in die Willy-Brandt-Allee ab und beabsichtigte in Richtung Münsterstraße zu fahren. Zeitgleich lief der 16-jährige Gelsenkirchener zu Fuß über die Fußgängerampel an der Willy-Brandt-Alle/Emscherstraße von Norden in Richtung Emscherstraße. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Fußgänger. Der 16-Jährige verletzte sich durch den Aufprall schwer und wurde zur weiteren Behandlung in umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell