FW-M: Grasfläche in Flammen (Waldperlach)

München (ots)

Samstag, 8. März 2025, 13.31 Uhr

Friedrich-Panzer-Weg

Am Samstagmittag ist in Waldperlach eine Grasfläche in Brand geraten. Auch ein Hubschrauber und eine Feuerwehr-Drohne kamen zum Einsatz.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr München zu einem Brand in einem Waldstück im Münchner Südosten alarmiert. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Etwa 1500 Quadratmeter Grasfläche standen in Flammen.

Mit drei Löschrohren, einem mobilen Wasserwerfer und Feuerpatschen brachten die Einsatzkräfte der Feuerwehr München das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf den benachbarten Wald konnte verhindert werden. Unterstützung bekam die Feuerwehr aus der Luft durch einen Hubschrauber der Polizei. Mithilfe unserer Feuerwehr-Drohne konnten auch letzte Glutnester aufgespürt werden.

Die Löschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr München sind zusätzlich mit Geräten zur Wald- und Flächenbrandbekämpfung ausgestattet und durch ihre Geländefähigkeit eine wichtige Unterstützung bei der Vegetationsbrandbekämpfung.

Warum die Grasfläche in Brand geraten ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit besteht aktuell eine erhöhte Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr bittet deshalb um umsichtiges Verhalten in der Natur. Insbesondere von weggeworfenen Zigarettenkippen und auf trockenem Gras abgestellten Kraftfahrzeugen geht eine erhöhte Brandgefahr aus.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell