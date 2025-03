Feuerwehr München

FW-M: Sturz ins Gleisbett - Junger Mann schwer verletzt (Innenstadt)

München (ots)

Dienstag, 4. März 2025, 2.08 Uhr

U-Bahnhof Marienplatz

Ein 29-Jähriger ist von einer einfahrenden U-Bahn schwer verletzt worden. Einsatzkräfte retteten ihn und brachten ihn in eine Klinik.

Der Mann war allein unterwegs und stürzte am U-Bahnhof Marienplatz vom Bahnsteig ins Gleisbett. Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn in Richtung Garching leitete zwar noch eine Schnellbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass er den Gestürzten erfasste. Dieser blieb schwer verletzt unter dem Zug liegen. Nachdem die Einsatzkräfte die U-Bahn stromlos geschaltet und Kurzschließer gesetzt hatten, konnten Feuerwehrkräfte anschließend unter den Zug kriechen und zum Verunfallten vordringen. Sie legten ihn in eine sogenannte Schleifkorbtrage. Weitere Kräfte zogen den 29-Jährigen dann anschließend unter der U-Bahn hervor. Am Bahnsteig angekommen wurde er sofort von einem Notarztteam intensivmedizinisch versorgt. Da sich sein Zustand aber verschlechterte, wurde er in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Der U-Bahnfahrer wurde zuerst von den Einsatzkräften und anschließen vom Kriseninterventionsdienst betreut. Die Polizei ermittelt die genauen Unfallumstände.

(kiß)

