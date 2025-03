FW-M: Greifvogel hängt fest (Untermenzing)

München (ots) - Dienstag, 4. März 2025, 2.08 Uhr U-Bahnhof Marienplatz Ein 29-Jähriger ist von einer einfahrenden U-Bahn schwer verletzt worden. Einsatzkräfte retteten ihn und brachten ihn in eine Klinik. Der Mann war allein unterwegs und stürzte am U-Bahnhof Marienplatz vom Bahnsteig ins Gleisbett. Der Fahrer einer einfahrenden U-Bahn in Richtung Garching leitete zwar noch eine Schnellbremsung ein, konnte aber nicht ...

