Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Südhessen (ots)

Mit Beginn des einsetzenden Schneefalles kam es am frühen Sonntagmorgen (05.01.) ab 03.30 Uhr bis 09.00 Uhr zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen. Diese ereigneten sich auf der A 67 in Höhe Gernsheim, der B 44 bei Groß- Gerau, L 3035 zwischen Münster und Eppertshausen und innerorts von Schaafheim, Bad-König und Darmstadt. Bei all diesen Verkehrsunfällen blieb es bei kleineren Sachschäden. In Bensheim geriet ein 20-jähriger PKW-Fahrer um 03.39 Uhr auf der Wormser Straße mit seinem Fahrzeug ins rutschen und prallte an einen Laternenmast. Die beiden 17- und 18-jährigen Mitfahrer wurden durch den Aufprall leicht bis mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

