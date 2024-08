Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Drei Personen bei Unfall verletzt

Geeste (ots)

Heute kam es auf der B70 bei Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurde. Die 32-jährige Fahrerin eines Transporters war gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Meppen unterwegs. Als sie beabsichtigte sie eine Fahrzeugschlange zu überholen, übersah sie einen nach links in die Straße "Am Fischteich" abbiegenden Transporter eines 47-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 47-Jährige sowie sein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell