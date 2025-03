Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L225, L191, Lkr. Konstanz) 25-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto - insgesamt rund 30.000 Euro Schaden (21.03.2025)

Engen, L225,L191 (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Einmündung der Landesstraße 225 auf die Landesstraße 191 am Freitagnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und dabei hohen Blechschaden verursacht. Gegen 17.20 Uhr fuhr der 25-Jährige mit einem Skoda Octavia auf der L225 von Bargen kommend in Richtung Engen. Kurz vor der Einmündung zur L191 kam er mit dem Vorderreifen gegen den Bordstein, geriet mit der linken Fahrzeugseite auf die Insel und verlor schließlich beim Wiedereinfahren auf die Straße die Kontrolle über sein Auto. In der Folge querte er den Einmündungsbereich und prallte auf der anderen Straßenseite gegen ein Verkehrsschild, wo der Octavia schließlich stark demoliert neben der Fahrbahn liegen blieb. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit.

