Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.11.2024

Am Freitagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Lautenthal ein leerstehendes Gebäude in Brand.

Das Feuer in dem seit Jahren leerstehenden und maroden ehemaligen Hotel in der Hahnenkleer Straße wurde gegen 19.55 Uhr gemeldet. Verschiedene Ortsfeuerwehren begannen unverzüglich mit umfangreichen Löscharbeiten, die bis weit in die frühen Morgenstunden des Sonnabends andauerten.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete ein Ermittlungsverfahren zur Entstehung des Feuers ein.

Hinweise, die mit diesem Ereignis in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Baßgeige.

Eine 61-jährige Goslarerin befuhr gegen 12:40 Uhr mit ihrem VW die Alte Heerstraße in Fahrtrichtung Stapelner Straße. Als sie beabsichtigte, nach links in den Pracherstieg einzubiegen, fuhr ein 38- jähriger Mann aus Liebenburg mit seinem Mercedes auf das verkehrsbedingt wartende Fahrzeug auf.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei räumte der Liebenburger ein, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete, neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

+++

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend in der Zeit von 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr eine unbekannte Menge Dieselkraftstoff aus sechs Sattelaufliegern, welche Am Güterbahnhof in Bad Harzburg abgestellt waren.

Hierfür stellten der oder die Täter mehrere Kanister bereit, in die der Kraftstoff umgefüllt wurde.

Die Polizei Goslar hat am Tatort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

