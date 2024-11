POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 16.11.2024

Goslar (ots) - Seesen Am 12.11.24 wird gegen 18:15 Uhr in Seesen eine Verkehrskontrolle auf der Braunschweiger Straße durch die Polizei Seesen durchgeführt. Bei der Kontrolle eines 32jährigen PKW-Fahrers aus Seesen wurde die fehlende Pflichtversicherung des geführten PKW festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren nach dem Pflichtvers.-Gesetz eingeleitet. Seesen Am 13.11.24 wird der Polizei ...

mehr