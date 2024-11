Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 17.11.2024

Goslar (ots)

- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bad Harzburg

Am Samstagabend, um 23:35 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Bad Harzburger mit einem Skoda Octavia die Straße Am Stadtpark. Beim Befahren kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfährt einen größeren Stein am Fahrbahnrand. Beim Überfahren fuhr sich der Pkw fest. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro an dem Skoda.

