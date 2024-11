Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.11.2024

Goslar (ots)

In der Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag trieben Einbrecher ihr Unwesen im Landkreis Goslar.

In Lautenthal verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Touristeninformation in der Kaspar-Bitter-Straße sowie in einen nahegelegenen Verkaufsstand. Außerdem versuchten sie in ein Lokal in der Wildemanner Straße einzudringen, was jedoch misslang. Zu möglichem Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Auch in Hahnenklee schlugen die Einbrecher zu. Hier stiegen sie in ein Hotel in der Parkstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten augenscheinlich jedoch nichts. Weiterhin versuchten die Täter in ein Geschäft in der Straße An den Teichwiesen einzudringen, scheiterten allerdings.

Die Ermittler der Kripo Goslar fragen nun nach Hinweisen, die mit diesen Taten in Zusammenhang stehen könnten. Insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen im näheren Umfeld der Tatorte sind dabei von Interesse und werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Am Donnerstagmittag kam ein Pkw auf der B 241 zwischen Auerhahn und Goslar von der Straße ab und verunglückte.

Ein 80-jähriger Bad Harzburger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Hyundai auf der B 241 von Auerhahn nach Goslar und kam aus bislang ungeklärter Ursache in der Glockenbergkurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er ein kurzes Stück die ansteigende Böschung hinauf, bevor der Pkw kippte und anschließend auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer sowie seine 57-jährige Beifahrerin aus Bad Harzburg konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien und blieben unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Hyundai wurde die B 241 zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell