POL-PDMT: Kurioser Verkehrsunfall aufgrund medizinischem Notfall

Montabaur (ots) - Am heutigen Montag findet am Schulzentrum Montabaur zwischen 9 -16 Uhr eine Großübung unter Beteiligung von Kräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei statt. Die Übung erfolgt in der unterrichtsfreien Zeit und wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt werden. In diesem Zeitraum werden in der Umgebung der Schulen und im ...

mehr