Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Breslauer Straße - unbekannter Autofahrer überholt Radlerin eng - 23-Jährige stürzt und verletzt sich - Polizei sucht Zeugen (22.03.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, bei der am Samstagvormittag eine junge Frau verletzt worden ist. Gegen 10 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit einem Trekkingrad auf der Breslauer Straße in Richtung Riedstraße. Auf Höhe der Berchenschule überholte sie ein unbekannter Autofahrer mit einem dunklen Wagen so eng, dass sie auswich und zu Fall kam. Dabei verletzte sie sich. Der Unbekannte nahm davon keine Notiz und fuhr einfach weiter.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 94299-3 beim Polizeiposten KN-Wollmatingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell