POL-FR: Weil am Rhein: Mit Pkw nicht vertraut und gegen Linienbus gefahren

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.03.2025, kurz nach 15.00 Uhr, kollidierte eine 74-jährige Pkw-Fahrerin mit einem in einer Bushaltestelle haltenden Linienbus. Notgedrungen fuhr sie mit dem Pkw ihrer Bekannten, welche sich kurz zuvor an der Hand verletzte. Nach eigenen Angaben geriet die 74-Jährige in der Königsberger Straße in eine Stresssituation, da sie den Pkw ihrer Bekannten nicht richtig bedienen konnte. Zudem verwechselte sie dann wohl das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte in der Folge mit dem an der Bushaltestelle haltenden Linienbus. Es sei niemand verletzt worden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

