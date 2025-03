Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Zeugenaufruf nach Vorfahrtsmissachtung (23.03.2025)

Schramberg (ots)

Auf der Kreuzung der Straßen "Weihergasse" und Leibbrandstraße ist es am Sonntagabend, gegen 20 Uhr zu einer alkoholbedingten Vorfahrtsmissachtung gekommen. Ein 44-jähriger Ford-Fahrer nahm an der Kreuzung einem bislang unbekannten Autofahrer die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung beider Autofahrer konnte ein Unfall vermieden werden. An der Wohnanschrift fanden Polizisten den Mann schlafend in seinem Auto. Beim Aussteigen merkte man ihm den Alkoholwert von knapp 1,5 Promille deutlich an. Auf dem Revier musste er eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Das Polizeirevier in Schramberg sucht nun den Autofahrer, dessen Vorfahrt an der Kreuzung missachtet wurde. Es handelte sich wohl um einen dunklen Opel. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Schramberg unter der Nummer 07422 / 27010 entgegen.

