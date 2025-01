POL-MK: Bushaltestelle demoliert

Altena (ots) - Am ehemaligen Krankenhaus an der Bornstraße wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Glasscheibe durch Unbekannt eingeschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die jemanden beobachtet haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

