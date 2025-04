PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung an Schule +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigung durch Steinwurf,

Taunusstein, Auf dem Kleinen Feld, Freitag, 04.04.2025 bis Montag, 07.04.2025

(jf)Durch unbekannte Täter wurden am Wochenende in Taunusstein mehrere Fenster einer Schule beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge haben Unbekannte mit Steinen an einer Schule in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" Fenster eingeworfen. Der verursachte Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden,

Waldems, Bundesstraße 8, Mittwoch, 09.04.2025, 18.35 Uhr

(jf)Auf der Bundesstraße 8 kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein VW die Bundesstraße 8 aus Richtung Glashütten in Richtung Waldems Esch. Das Auto geriet um 18:35 Uhr ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und prallte im Graben gegen einen Baum. Der 47-Jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell