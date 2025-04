PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher in Kleingartenanlage zugange +++ E-Scooter am Bahnhof entwendet +++ Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht +++ Kollision im Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Kleingartenanlage zugange, Idstein-Walsdorf, Am Untertor, Mittwoch, 09.04.2025, 04:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brachen zwei Unbekannte im Idsteiner Stadtteil Walsdorf in Gartenhütten ein. Die Bilder einer Kamera belegen, wie zwei Männer gegen 04:40 Uhr die Kleingartenanlage im Bereich "Am Untertor" aufsuchten und zwei Parzellen betraten. Dort brachen sie zwei Schuppen auf und entwendeten diverses Werkzeug, mit welchem sie anschließend die Flucht antraten.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. E-Scooter am Bahnhof entwendet,

Niedernhausen, Bahnhofstraße, Dienstag, 08.04.2025, 12:10 Uhr bis 19:30 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstags wurde einem Niedernhausener am Bahnhof der E-Scooter gestohlen. Gegen 12:10 Uhr hatte der Mann den schwarzen Scooter der Marke Xiaomi an einem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 19:30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Roller im Wert von etwa 300 Euro jede Spur. Die Polizeistation Idstein ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise zum Verbleib unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht, Schlangenbad-Wambach, Bundesstraße 260, Freitag, 04.04.2025, 00:30 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer gemeldeten Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum 04.04.2025 im Schlangenbader Ortsteil Wambach zugetragen haben soll, Zeuginnen oder Zeugen. Einem Mitteiler zufolge war dieser gegen 00:30 Uhr auf der Bundesstraße 260 im Ortskern von Wambach unterwegs, als er in Höhe des Bürgerhauses eine Auseinandersetzung zweier Jugendlicher wahrnahm. Diese seien dann auf die Fahrbahn geraten und hätten einen vor ihm fahrenden, blauen Pkw zur Vollbremsung gezwungen. Es sei zu keiner Kollision gekommen und die beiden wären anschließend davongelaufen.

Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls wie auch den Fahrer des blauen Fahrzeugs, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. Kollision im Gegenverkehr,

Hünstetten-Wallbach, Landesstraße 3275. Donnerstag, 10.04.2025, 18:05 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3275 bei Hünstetten-Wallbach ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem zwei Insassen verletzt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 23-jährige Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis um 18:05 Uhr mit ihrem Fiat Punto die Landesstraße 3275 von Wallbach nach Wörsdorf. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet zunächst auf den rechten Seitenstreifen. Anschließend gelangte das Fahrzeug wieder auf die Fahrspur und dann in den Gegenverkehr, wo es frontal mit dem Kia Sportage eines 36-Jährigen kollidierte. Dieser wiederum stieß in der Folge noch mit einem Baum zusammen. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 32.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell