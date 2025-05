LPI-J: Fahrraddieb scheitert

Weimar (ots) - Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Bus, der in der Belvederer Allee abgestellt war zweimal zum Opfer von Graffiti-Sprayern. Letztmalig "verewigten" sich in der Nacht zum Sonntag Anhänger eines Thüringer Fußballclubs an diesem. Die entstandenen Kosten für die Beseitigung liegen in Summe bei über 1.000,- Euro. Zeugen zu den Vorfällen gibt es bisher nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

mehr