LPI-J: Gestürzt

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag entwendeten ein oder mehrere unbekannte Diebe mehrere Verkehrszeichen in der Bauhausstraße. Es handelte sich um Parkverbotsschilder, da in dem Bereich Baumschnittarbeiten durchgeführt werden sollen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Schilder. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

