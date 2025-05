LPI-J: Verkehrsschilder entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Per Auswertung der Überwachungsanlage erkannte ein Mitarbeiter des Wertstoffhofes am Sonntag, dass Unbekannte am frühen Morgen auf dem Gelände waren. Sie versuchten gewaltsam in das Gebäude zu gelangen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Entwendet wurde nichts, lediglich ein geringer Sachschaden wurde hinterlassen. Die Auswertung der Aufzeichnungen erfolgt im Rahmen des ...

