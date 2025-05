Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Verletzte bei Feuer auf Gelände von Entsorgungsbetrieb: Löschmaßnahmen dauern an

Wächtersbach (ots)

(lei) Bei einem Brand auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes in der Industriestraße sind am Donnerstagnachmittag zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Die beiden Männer, so die ersten Erkenntnisse, waren gegen 14.55 Uhr im Außenbereich in unmittelbarer Nähe eines Schredders tätig, als wohl eine Gasflasche, die sich in dem zu schreddernden Müll befand, in der Maschine umsetzte. Die Verpuffung führte zu den Verletzungen und offensichtlich auch zum Entzünden von aufgeschüttetem Müll.

Bereits auf der Anfahrt stellten die alarmierten Einsatzkräfte dichten schwarzen Rauch fest. Während die Verletzten vor Ort in einem Rettungswagen behandelt wurden, begann die Feuerwehr mit einem Großaufgebot sofort mit den Löschmaßnahmen. Diese dürften sich nach aktuellem Stand auch noch einige Zeit hinziehen. Zwischenzeitlich wurde eine Warnmeldung herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch ein angrenzender Baumarkt wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich geräumt. Die Industriestraße ist bis auf weiteres in einem Teilabschnitt gesperrt und ein Ende des Einsatzes ist derzeit nicht absehbar. Ob Sachschaden entstanden ist, darüber liegen momentan ebenfalls noch keine Informationen vor.

Offenbach, 08.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

