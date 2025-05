Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Verkaufsraum eines Biergartens; Baustellendiebe waren unterwegs; Flucht vor Polizeikontrolle: Alkoholisierter Rollerfahrer stürzte und hatte Schlagring dabei und mehr

1. Vermisster wieder da - Hanau

(cb) Der seit Mittwoch vermisste 73-Jährige aus Hanau konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihm wird daher zurückgenommen.

2. Einbruch in Verkaufsraum eines Biergartens: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unbekannte sind in den Verkaufsraum eines Biergartens in der Straße "Schloßplatz" (einstellige Hausnummern) eingebrochen und haben ein Tablet geklaut. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher ein Schiebefenster auf und kletterten durch dieses ins Innere. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und nahmen ein Tablet mit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Zeugensuche: Anstatt eines Dates - 28-Jähriger unter Vorhalt eines Messers um Geld beraubt - Hanau

(fg) Ein 28 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte sich am Donnerstagmorgen, gegen 1 Uhr, über eine Dating-Plattform zu einem Treffen in der Hafenstraße (einstellige Hausnummern) verabredet. Am Treffpunkt angekommen wartete jedoch nicht das erhoffte Date: Ein unbekannter athletischer Mann trat unvermittelt auf den 28-Jährigen zu und forderte diesen unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seines Bargelds auf. Im Anschluss habe der etwa 1,80 Meter große Unbekannte den 28-Jährigen dazu gedrängt, sich in seinen VW Golf zu setzen und gemeinsam mit ihm loszufahren. Im weiteren Verlauf der Fahrt sollte der Geschädigte an einem ihm unbekannten Ort in Hanau anhalten und aus seinem Auto steigen. Beide seien dann auch aus dem schwarzen Golf, an dem MR-Kennzeichen angebracht waren, ausgestiegen. Nach eigenen Angaben nutzte der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf einen Moment der Unachtsamkeit des Täters aus, stieg in seinen Golf und fuhr davon. Während der etwa 15-minütigen Fahrt durch Hanau soll das Messer dauerhaft vorgezeigt worden sein. Der Polizei liegt nachfolgende Personenbeschreibung vor: - braun-blonde Haare - Vollbart - Haare zu einem Zopf gebunden (mit langem sowie glatten Haar) - trug einen schwarzen Mantel und eine blaue Jeans Zeugen, die die Tat in der Hafenstraße oder die Fahrt des schwarzen VW Golf mit MR-Kennzeichenschildern durch Hanau beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Baustellendiebe waren unterwegs - Hanau / Wolfgang

(cb) 27 Sack Armierungskleber und 50 Geweberollen das ist die Beute von Baustellendieben, die zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, auf einer Baustelle im Alfred-Nobel-Bogen zugange waren. Vermutlich gelangten die Baustellendiebe über ein geöffnetes Zaunelement auf das Gelände. Wie die Täter die schweren Baumaterialien im Wert von etwa 5.000 Euro abtransportierten ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Großauheim unter der Telefonnummer 06181 9597-0 in Verbindung zu setzen.

5. In Souterrainwohnung eingebrochen und Schmuck mitgenommen - Nidderau / Ostheim

(cb) Die zweistündige Abwesenheit der Besitzer eines Hauses an der Anschrift "Eicher Tor" (einstellige Hausnummern) nutzten am Mittwoch Langfinger, um währenddessen ins Haus zu gelangen und Schmuck zu stehlen. Nach derzeitigen Ermittlungen hebelten die Einbrecher, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, das Fenster der Souterrainwohnung auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand. Durch das so geöffnete Fenster drangen sie ins Hausinnere und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Mit dem aufgefundenen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten die Ganoven anschließend. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

6. Flucht vor Polizeikontrolle: Alkoholisierter Rollerfahrer stürzte und hatte Schlagring dabei - Wächtersbach

(lei) Wegen mehrerer Delikte muss sich ein 18-Jähriger nun strafrechtlich verantworten, nachdem er der Polizei am Mittwochnachmittag im Straßenverkehr aufgefallen war und diese ihn deswegen stoppte. Beamte der Gelnhäuser Polizeistation hatten gegen 16.45 Uhr zunächst einen Motorroller gesichtet, der kein Kennzeichen hatte. Als der Fahrer die Polizisten erblickte, flüchtete er auf einen Fußweg im Bereich der Straße "Am Sportplatz". Dort wollte die Streife das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug stoppen, doch anstatt der Anhalteaufforderung Folge zu leisten, soll der 18-jährige Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit auf einen der Beamten zugefahren sein, sodass dieser ausweichen musste; dennoch sei es zu einer Berührung zwischen dem Roller und dem Polizisten gekommen. Der 18-Jährige und sein 27 Jahre alter Sozius kamen wenige Meter danach zu Fall, ehe der Fahrer weiter zu Fuß flüchten wollte. Er wurde jedoch daraufhin gestellt und vorläufig festgenommen. Der scheinbare Grund für sein Fluchtverhalten stellte sich anschließend heraus: Er stand offenbar unter Drogeneinfluss und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Zudem fanden die Gesetzeshüter einen verbotenen Schlagring in seiner Hosentasche. Der Schlagring und der Roller wurden sichergestellt. Da sich die beiden Männer bei dem Sturz verletzt hatten, kamen sie zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Dort wurde bei dem 18-Jährigen auch eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts des tätlichen Angriffs, der Trunkenheitsfahrt sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Außerdem müssen die Beamten nun auch die Eigentumsverhältnisse des Rollers klären, denn hierfür konnte der Heranwachsende bislang keinen Nachweis erbringen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

