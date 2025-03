Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Auto im toten Winkel

Am Donnerstag stieß ein Klein-Lkw gegen ein vorbeifahrendes Auto in Burgrieden. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr war 67-Jähriger mit seinem 3,5 Tonner Renault in der Laupheimer Straße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Bronnerweg/ Höhenweg war eine Baustelle und deshalb konnte der 67-Jährige zunächst nicht weiterfahren. Deshalb rangierte er mit dem Klein-Lkw rückwärts in ein Grundstück im Höhenweg. Der Klein-Lkw stand teilweise mit der Fahrzeugfront noch auf der Straße. Als der Senior weiterfahren wollte, stieß er mit einem vorbeifahrenden Audi zusammen. Die 44-jährige Fahrerin kam aus Richtung Ortsmitte. Der Klein-Lkw prallte mit der rechten vorderen Ecke in die linke Seite des Audi. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die 44-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer im Audi leichte Verletzungen zu. Beide kamen in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher und sein 48-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf jeweils 5.000 Euro.

++++0537398(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell