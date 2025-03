Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Bei Einbruch Tresor geklaut

Am Mittwoch oder Donnerstag verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Firma in Geislingen a.d. Steige.

Der Einbruch fand zwischen 17 Uhr und 10 Uhr in einer Firma in der Stuttgarter Straße statt. In diesem Zeitraum hatte ein Unbekannter die Tür zum Haupteingang aufgehebelt. Zuvor war er an der massiven Stahltür an der Gebäuderückseite gescheitert. Auf der Suche nach Brauchbarmen stieß der Einbrecher auf einen Tresor. Den ca. 40 x 20 cm großen Wertschrank hebelte er aus der Wand und nahm ihn mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07331/93270 entgegen.

Geschäfte, Gaststätten und andere Gewerbe- und Freizeiträume sind nach polizeilicher Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

