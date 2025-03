Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Holzkirch - Biker verletzt

Am Donnerstag missachtete eine 83-Jährige die Vorfahrt eines 19-Jährigen bei Holzkirch.

Ulm (ots)

Um 13.45 Uhr war die 83-Jährige mit ihrem Ford auf der K7319 von Lonsee-Sinabronn in Richtung Holzkirch unterwegs. An der Einmündung zur K7412 bog sie links in Richtung Holzkich ab. Dabei übersah sie wohl den 19-jährigen Biker. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Infolge der Kollision stürzte der 19-Jährige von seinem BMW-Motorrad und erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Langenau hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Auto wird auf 3.500 Euro geschätzt, der am Motorrad auf 6.000 Euro

++++0536701 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell