POL-UL: (GP) Uhingen - Mit Motorroller auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 16-Jähriger am Donnerstag in Uhingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.45 Uhr war der Biker mit seinem Kleinkraftrad in der Ulmer Straße in Richtung Faurndau unterwegs. Auf Höhe einer Fußgängerbedarfsampel fuhr vor dem Zweirad ein Ford Fiesta. Die 39-Jährige am Steuer musste wegen einer roten Ampel anhalten. Scheinbar abgelenkt fuhr der Jugendliche auf den Ford auf. Der junge Fahrer stieß nahezu ungebremst gegen das Heck des Autos. Der 16-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 16-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 1.500 Euro, den am Kleinkraftrad auf ca. 700 Euro.

++++0532566(TH)

