Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt genommen

Am Donnerstag entstand bei einem Unfall in Göppingen rund 8.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Um kurz vor 16.45 Uhr fuhr eine 42-jährige VW-Fahrerin in der Bahnhofstraße. Gleichzeitig war ein 88-jähriger Audi-Fahrer in der Schaufflerstraße unterwegs. Der fuhr langsam in die Bahnhofstraße ein und übersah wohl den bevorrechtigten VW. Beim Einfahren in die Bahnhofstraße stießen beiden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf rund 8.000 Euro.

++++0537487(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell