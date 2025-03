Ulm (ots) - Am frühen Nachmittag fuhr der 16-Jährige mit einem Vespa Kleinkraftroller in der Anne-Frank-Straße und bog nach links in die Grünenberger Straße ab. Dabei stürzte er alleinbeteiligt. Danach schob der Jugendliche den Roller auf den Gehweg. Dort sah ihn eine Polizeistreife. Bei der Kontrolle teilte ...

mehr