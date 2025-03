Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Kein Führerschein

Am Mittwoch war ein 16-Jähriger in Süßen ohne die erforderliche Fahrererlaubnis unterwegs.

Am frühen Nachmittag fuhr der 16-Jährige mit einem Vespa Kleinkraftroller in der Anne-Frank-Straße und bog nach links in die Grünenberger Straße ab. Dabei stürzte er alleinbeteiligt. Danach schob der Jugendliche den Roller auf den Gehweg. Dort sah ihn eine Polizeistreife. Bei der Kontrolle teilte er mit, dass er keinen Führerschein für den Roller haben würde. Mit dem Roller sei er ohne Kenntnis seiner Eltern unterwegs gewesen. Nach der Kontrolle schob er die Vespa nach Hause. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

