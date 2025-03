Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Reifen zerstochen

Von Donnerstag auf Freitag wurden an zwei Autos in Geislingen a.d. Steige mehrere Reifen beschädigt.

Die zwei Autos parkten in der Nacht auf Freitag in der Längentalstraße auf einem Parkplatz. Als der Besitzer der beiden Fahrzeuge gegen 1.30 Uhr zu seinen Autos zurückkehrte, sah er die platten Reifen. Mit einem spitzen Gegenstand stach ein Unbekannter in alle Reifen. Wer die Tat beging, ist nicht bekannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

