Am Donnerstag verursachte ein 29-Jähriger in Laichingen einen Unfall mit Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich um 9.25 Uhr. Der 29-Jähriger war mit seinem Iveco Transporter in der Hasengasse unterwegs. An der Einmündung zur Nelkenstraße missachtete er die Vorfahrt einer 32-Jährigen. Die Fahrerin kam mit ihrem VW von rechts aus der Nelkenstraße und bog nach links in die Hasenhasse ein. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laichingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Iveco auf 4.000 Euro, den am VW auf rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

