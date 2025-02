Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250221-1-PDNMS__Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 19.02.2025, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:15 Uhr, kam es auf der Straße Jungmannufer in Eckernförde, Höhe der Hausnummer 10, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte befuhr mit einem grauen VW Caddy die Straße Jungmannufer vom Vogelsang aus kommend in Fahrtrichtung Am Ort. Beim Passieren der dauerhaft errichteten Fahrbahnverengung habe ein in entgegengesetzt der Fahrtrichtung parkender Pkw die Fahrt abrupt in Fahrtrichtung Vogelsang aufgenommen, hätte beide Fahrstreifen überquert und mit der Hälfte des Fahrzeugs den Gehweg befahren.

Da der Geschädigte bereits angefangen hätte, die Fahrbahnverengung zu passieren, hätte er zur Verhinderung eines Zusammenstoßes in Richtung der Fahrbahnverengung/ Verkehrsinsel gelenkt und sei mit einer Leittafel kollidiert.

Das ihm entgegenkommende und über den Gehweg hinweg fahrende Fahrzeug hätte hierbei nicht gehalten und die Fahrt fortgesetzt. Hierbei soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei Eckernförde sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 04351/908-0

Constanze Becker, POKin

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell