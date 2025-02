Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250219-1-pdnms Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Neumünster - Geparkter Toyota beschädigt

Neumünster (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am gestrigen Mittwoch einen ordnungsgemäß geparkten Toyota im Neumünsteraner Rutenkamp erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. Februar 2025, zwischen 7:20 Uhr und 12:40 Uhr in der Straße Am Rutenkamp 4. Ein dort am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Toyota Yaris wurde im genannten Zeitraum an der Fahrertür beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Da sich in unmittelbarer Nähe des Unfallortes mehrere Mehrfamilienhäuser befinden und dort regelmäßig Anwohnerinnen und Anwohner ihre Fahrzeuge parken, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neumünster unter der Telefonnummer 04321-945 1331 zu melden.

