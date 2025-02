Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamten

Neumünster (ots)

Ein mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Mann verhielt sich psychisch auffällig und verletzte einen Polizeibeamten.

Am 15.02.2025, um 15:12 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Kieler Straße Neumünster entsandt. In Höhe eines dortigen Wettbüros verhielt sich eine männliche Person auffällig, in dem diese auf die Straße lief, Fahrzeuge anhielt und laut herum schrie. Außerdem wurde ein Passant durch die Person angespuckt. Beim Eintreffen der Polizei ergriff der Mann ein vor Ort stehendes Fahrrad und warf dieses auf den Boden. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der Mann aggressiv und trat nach ihnen. Im Zuge der Widerstandshandlung wurde ein 31-jähriger Polizeivollzugsbeamter durch den Beschuldigten verletzt, verblieb jedoch dienstfähig. Der 41-jährige Beschuldigte wurde anschließend in das Gewahrsam des 1. PR Neumünster verbracht. Es wurde eine Anzeige bezüglich Widerstand, tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung gefertigt.

Gruß

Constanze Becker

