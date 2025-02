Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Person durch Messerangriff verletzt

Neumünster (ots)

Am frühen Samstag Abend wurde eine Person durch ein Messer im Gesicht verletzt.

Am 15.02.2025, um 17:31 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein, dass einer Person vor der Sparkasse am Kuhberg mit einem Messer in den Kopf gestochen wurde. Nachdem mehrere Streifenwagen den Einsatzort aufsuchten, konnten vor Ort keine tatbeteiligten Personen mehr angetroffen werden.

Kurze Zeit später erschien eine 31-jährige Person mit einer ca. 10 cm langen Schnittverletzung im Gesicht bei der Polizeistation Neumünster Mitte. Diese konnte nach einer ambulanten Behandlungen zeitnah aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Hinweise zum Tatverdächtigen und zum Tatmotiv müssen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben.

Die Kriminalpolizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatbeteiligten geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 04321-9450.

Es gibt keinen Zusammenhang mit dem vorherigen Einsatz der Polizei in der Kieler Straße beim dortigen Wettbüro.

Gruß

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell