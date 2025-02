Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugen nach Einbruch in Jevenstedt gesucht

Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

In der Nacht vom 19.02.2025 auf den 20.02.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Ring in Jevenstedt. Die Täter erlangten Stehlgut in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages.

Dem oder den Tätern gelang es -durch Gewalteinwirkung auf die dortige Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses- in das Objekt zu gelangen. Im Hausinneren wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt und letztendlich Bargeld entwendet.

Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum im Bereich des Tatortes etwas Verdächtiges aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell