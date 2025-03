Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Hochwertige Fahrzeugteile ausgebaut

Von Mittwoch auf Donnerstag machte sich ein Unbekannter in Obermarchtal an Traktoren zu schaffen.

Zwischen 19.45 Uhr und 6.45 Uhr standen zwei John Deere Traktoren in einer Lagerhalle in der Oberwachinger Straße. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang in die Halle. Dann stieg er in die Fahrerkabinen der Traktoren und montierte die GPS-Lenksysteme der Marke StarFire aus. Des Weiteren baute der Täter aus einem der beiden Traktoren auch einen Bordcomputer der Marke AgLeader aus. Mit der Beute flüchtete er und blieb dabei unerkannt. Der Polizeiposten Munderkingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

