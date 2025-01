Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Tannenbaumsammlung Löschgruppe Sümmern

Iserlohn (ots)

Die Löschgruppe Sümmern der Freiwilligen Feuerwehr führt seit einigen Jahren die bewährte Tannenbaumsammlung für die Sümmeraner Bürgern durch. Neben dem bequemen Service zur Abholung der ausgedienten Tannenbäume werden die Kameradinnen und Kameraden auch über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Auskunft geben und um weitere Mitglieder werben. Die Löschgruppe Sümmern startet am 10.01.2025 ab 16.30 Uhr im Bereich Neubaugebiet "Dahlbreite" mit der Straße Weideplatz und im Gebiet um die Uhlenburg mit Nebenstraßen. Weiterhin führt die Löschgruppe Sümmern am Samstag, den 11.01.2025 ab 09.30 Uhr im restlichen Ortsteil von Sümmern die bereits 36. Tannenbaumsammlung in Sümmern durch. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, die abgeschmückten und von Lametta befreiten Bäume ab den o.g. Zeiten an den Straßenrand zu stellen. Die genaue Straßenaufteilung kann auch auf der jeweiligen Facebookseite "Löschgruppe Sümmern der Feuerwehr Iserlohn" eingesehen werden. Die Hausbewohner werden gleichzeitig um eine kleine Spende für den Förderverein der Löschgruppe gebeten. Die Kameradinnen und Kameraden können sich mit einem Dienstausweis ausweisen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell