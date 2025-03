Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Radlerin über die Motorhaube geschleudert

Am Donnerstag ereignete sich in Bad Schussenried ein Unfall beim Abbiegen.

Gegen 7.15 Uhr war eine 46-Jähriger mit ihrem Fahrrad in der Wilhelm-Schussen-Straße unterwegs. Die Radlerin fuhr stadtauswärts. In der Aulendorfer Straße war eine 62-Jährige mit ihrem Honda Jazz unterwegs. Die Autofahrerin hielt zunächst an der Einmündung an und bog nach links in die Wilhelm-Schussen-Straße ab. Dabei übersah sie wohl die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Der Honda stieß mit der 46-Jährigen zusammen. Dabei wurde die Radlerin über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Die helmtragende Radfahrerin zog sich Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei Bad Schussenried ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an dem fahrbereiten Honda schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro, den am beschädigten Mountainbike auf ca. 50 Euro. Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

