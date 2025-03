Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - In den Gegenverkehr geraten

Am Donnerstag stießen auf der B492 bei Schmiechen zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.20 war ein 45-Jähriger auf der Bundesstraße von Schelklingen in Richtung Ehingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem BMW bei Schmiechen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein 46-jähriger mit einem DAF Sattelzug entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 45-Jährige erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit dem Hubschrauber in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nicht. Die Feuerwehr war im Einsatz und band auslaufende Betriebsstoffe. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 30.000 Euro, den am Sattelzug auf 200.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musst die B492 aus beiden Richtung gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Die Straßenmeisterei Ehingen richtete eine Umleitung ein. Gegen 18.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

