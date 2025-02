Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendiebe auf Autobahn gestellt - Sicherheitsleistung erhoben

Worbis/Heilbad Heiligenstadt (ots)

Vier Männer im Alter zwischen 20 und 38 Jahren bereicherten sich in rechtswidriger Absicht an Warenauslagen in einem worbiser Markt in der Franz-Weinrich-Straße. Die Männer schmuggelten Lebensmittel und Drogerieartikel an den Kassenbereichen vorbei und traten ihre Fahrt in einem Opel auf der Bundesautobahn 38 in Richtung Göttingen an. Hierbei verfolgte sie ein Marktmitarbeiter und informierte die Eichsfelder Polizei, welche bei Heilbad Heiligenstadt das Fahrzeug stoppen konnten und die polizeilichen Maßnahmen trafen. Das Beutegut in einem Wert von etwa 180 Euro konnte bei den Männern aufgefunden werden und an den Marktmitarbeiter herausgegeben werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde eine Sicherheitsleistung gegen die Männer erhoben, da deren Wohnsitz nicht in Deutschland ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell