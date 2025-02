Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Schwaigern: 27-Jähriger Pkw-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Heilbronn (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 293 bei Schwaigern ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem BMW die B293 von Schwaigern kommend in Richtung Eppingen. In Höhe des Leintalstadions kommt dieser in der dortigen langgezogenen Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier stößt der BMW mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 27-jährige BMW-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und zur Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird derzeit mit ca. 50.000 Euro beziffert. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Neben Kräften der Polizei aus Laufen und Eppingen waren der Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehr mit über 60 Kräften vor Ort. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme sowie zu Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis 21:10 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.

