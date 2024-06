Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Brand eines Holzgartenzauns in Elze, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Am Mittwoch, den 12.06.2024, bemerkte eine Anwohnerin gegen 23:22 Uhr einen brennenden Holzgartenzaun in der Königsbergerstraße und verständigte die Feuerwehr und Polizei. Zu diesem Zeitpunkt stand der Zaun bereist im Vollbrand. Der Zaun grenzt gleichzeitig an ein Grundstück zum Heilswannenweg in Elze an und eine Selbstentzündung erscheint laut Feuerwehr eher unwahrscheinlich. Die Polizei Elze hat deshalb die Brandermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Verdächtige Personen oder anderweitige Feststellungen wahrgenommen haben, sich unter T. 05068-93380 zu melden. Das Feuer war durch die 16 Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Elze schnell unter Kontrolle. Gebäude oder angrenzende Wohnhäuser kamen nicht zu Schaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600,- EUR geschätzt.

